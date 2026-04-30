¡Dos delincuentes que asaltaron un OXXO en el fraccionamiento Belmondo enfrentan segundo proceso penal!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Control Regional, obtuvo la vinculación a proceso de dos sujetos señalados por su probable participación en el delito de robo calificado, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Jesús María, Aguascalientes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los imputados, identificados como Mario “N” y José Luis “N”, habrían participado en el robo a una tienda de la cadena comercial OXXO, siendo esta la segunda ocasión en que enfrentan un proceso penal por hechos de esta naturaleza.

Los acontecimientos se registraron el 2 de abril de 2026, aproximadamente a las 18:30 horas, cuando los señalados presuntamente se apoderaron de la cantidad de 6 mil 500 pesos en efectivo, utilizando violencia en contra de las víctimas, quienes se encontraban laborando en el establecimiento ubicado en la avenida prolongación General Ignacio Zaragoza esquina Calzada Navarra, en el fraccionamiento Belmondo.

Tras la denuncia correspondiente, la autoridad ministerial inició las indagatorias, logrando reunir datos de prueba que permitieron establecer la identidad de los probables responsables, quienes además eran considerados objetivos prioritarios por su posible implicación en otros hechos delictivos.

Como resultado de las investigaciones, se concretaron las acciones necesarias para llevar a los imputados ante la autoridad judicial, donde el juez de Control valoró los datos expuestos por el Ministerio Público.

Finalmente, la autoridad jurisdiccional resolvió vincular a proceso a ambos imputados, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.