¡En la colonia Guardia Nacional riña familiar dejó lesionados con arma blanca a un adulto y un adolescente!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Un adulto y un adolescente sufrieron lesiones con arma blanca como resultado de una riña familiar en esta localidad.

La noche del miércoles 29 de abril sucedió la gresca en la colonia Guardia Nacional, en Fresnillo, misma que fue reportada a los servicios de emergencia alrededor de las 20:45 horas.

Por lo anterior, al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron lesionados a un hombre de aproximadamente 35 años y a un adolescente de alrededor de 14 años de edad.

A ambos les apreciaron heridas producidas por arma blanca y fue necesario trasladarlos a un hospital a recibir atención médica.

De acuerdo al reporte, ambos se encontraban estables.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar de la riña y escoltaron la ambulancia que hizo el traslado de los heridos hasta el nosocomio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente y agentes de la Policía de Investigación comenzaron las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables de la agresión armada.