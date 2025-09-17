¡Dos heridos de bala dejó fallida ejecución de “El Comino” en la colonia El Torito en Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Dos sicarios en motocicleta pretendieron ejecutar a balazos a un sujeto conocido como “El Comino” en el municipio de Jesús María, pero fallaron en su intento y en cambio lesionaron de gravedad a un joven que caminaba con dicho individuo y a otro que estaba esperando un camión.

La agresión armada sucedió el martes 16 de septiembre, minutos después de las cinco de la tarde, en la colonia El Torito, en J.M.

“El Comino” caminaba junto con Guillermo Javier Martínez, de 29 años, cuando en las calles Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, en dicha colonia, fueron alcanzados por los sicarios, que tripulaban una motocicleta Italika.

El copiloto disparó en repetidas ocasiones en contra del “Comino” con la intención de acabar con su vida, pero falló e hirió a Guillermo.

Vecinos de la zona escucharon entre 15 y 20 detonaciones de arma de fuego y otro de los proyectiles lesionó a un joven que esperaba un camión, identificado como Érick Daniel Moreno, de 18 años de edad.

Ante el ataque, “El Comino” y Guillermo se echaron a correr en distintas direcciones, mientras que los motoristas huyeron.

Guillermo se refugió en un domicilio de la avenida Alejandro de la Cruz, donde poco después fue auxiliado por paramédicos del ISSEA y trasladado al Hospital Tercer Milenio en condición grave ya que sufrió una herida de bala con entrada en la espalda y salida en el abdomen.

Érick Daniel fue auxiliado en el lugar de la agresión y llevado al Hospital Miguel Hidalgo con una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en una pierna.

Oficiales de Seguridad Pública arribaron al lugar y resguardaron la zona, donde se localizaron alrededor de 15 casquillos percutidos, al parecer calibre 9 milímetros, que posteriormente fueron levantados como indicios por personal de la Fiscalía General del Estado.

Las investigaciones de la agresión y la búsqueda de los sicarios quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación Criminal.