¡Reaparecieron misteriosamente en Jalisco los seis cuerpos abandonados en Zacatecas!

Ejecutadas y con huellas de violencia abandonaron a las víctimas sobre la carretera, a la altura del predio La Venta

De acuerdo a labores de inteligencia de la FJ se puede presumir que los seis cadáveres fueron encontrados desde el pasado domingo en un predio del municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas, a 33 kilómetros del punto donde fueron localizados este martes

PINOS, ZAC.- En este municipio se reportó que había cuerpos de hombres tirados en la carretera que conduce a Ojuelos, a la altura del predio conocido como La Venta.

Fuentes policiales de aquella zona confirmaron el hecho, ocurrido poco antes de las 08:00 horas del domingo 14 de septiembre.

El hecho se viralizó en redes sociales por videos compartidos por conductores que circulaban por el lugar, con imágenes bastante elocuentes, que mostraban la escena y las expresiones de quienes hicieron las tomas.

En las tomas se ve como, al parecer, una de las víctimas fue atropellada. Se desconoce si aún estaba con o sin vida cuando algún vehículo le pasó por encima.

En las imágenes se pudo ver también que las víctimas presentaban huellas de violencia y algunas estaban maniatadas.

Unas personas lucían sin pantalones, sólo tenían su prenda íntima.

Asimismo, por los videos se sabe que los fallecidos son dos mujeres y cuatro hombres. Cinco estaban amontonados y otro cuerpo estaba fuera del grupo.

Un cuerpo estaba embolsado, otros cubiertos con una cobija en color azul y una sábana color salmón.

Se desconocía si alguna autoridad de Seguridad Pública acudió al lugar y si personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, tanto Policía de Investigación y peritos, haya arribado a realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos sin vida.

PESE A LAS PRUEBAS EL GOBIERNO DE ZACATECAS NIEGA EL HECHO

Ante las pruebas gráficas contundentes y elocuentes difundidas, el Gobierno del Estado de Zacatecas negó tal hecho y a través de la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz publicó el siguiente comunicado en su página de Facebook:

“La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informa que la mañana de este domingo, a través del Sistema de Emergencia, se recibió un reporte sobre la supuesta localización de personas sin vida en el Municipio de Pinos.

En atención a este reporte, se desplegó un operativo por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), sin que hasta el momento se haya localizado alguna persona sin vida o indicios que confirmen este hecho, siendo ubicadas solo bolsas con basura en ese tramo carretero”.

¿Será verdad o mentira?

Así la paz que pregona el estado.

FISCALÍA DE JALISCO INVESTIGA HALLAZGO DE SEIS CUERPOS CERCA DE ZACATECAS

La Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación tras el hallazgo el martes 16 de septiembre de seis cadáveres en un predio despoblado del municipio de Ojuelos de Jalisco, a unos metros del límite territorial con el municipio de Pinos, Zacatecas, sin embargo, se presume que las víctimas fueron asesinadas en aquella entidad.

El reporte al número de emergencias 911 indicaba de algunas personas inconscientes en un predio de la comunidad de Morenitos, Jalisco, a cuatro kilómetros de Zacatecas.

En el sitio los primeros respondientes indicaron que se trataba de los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres, envueltos en cobijas y bolsas de plástico, con amarres y algunos con el rostro cubierto; todas las víctimas contaban con huellas de violencia.

Sin embargo, gracias a labores de inteligencia de la Fiscalía de Jalisco se puede presumir que los seis cadáveres fueron encontrados desde el pasado domingo en un predio del municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas, a 33 kilómetros del punto donde fueron localizados el martes.

El domingo en redes sociales se difundió un video en el que se observa un tramo carretero de Zacatecas con las víctimas en el piso, e incluso medios de comunicación locales difundieron el hallazgo.

Hasta el momento se ha logrado acreditar, con base en sus ropas, que al menos una de las víctimas encontradas el domingo pasado en Pinos, Zacatecas, se encuentra entre las abandonadas el martes en Ojuelos.

Los peritajes continuarán para determinar la identidad de cada una de las víctimas.

Sin importar la forma en que los cuerpos terminaron en esta entidad, la Fiscalía de Jalisco reitera su compromiso en esclarecer este y todos los hechos violentos que laceran a la sociedad.