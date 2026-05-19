¡Sentencia de 200 años de prisión a delincuente que asaltó una Bodega Aurrera en El Puertecito de la Virgen!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo una sentencia condenatoria de 200 años de prisión en contra de Héctor “N”, responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés y robo calificado, derivado de los hechos registrados el 17 de abril del año 2022 en el municipio de San Francisco de los Romo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la mañana del 17 de abril del 2022 el hoy sentenciado, acompañado de diversas personas, arribó a la tienda comercial Bodega Aurrera ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre, en el fraccionamiento El Puertecito de la Virgen, en San Francisco de los Romo.

En ese momento el establecimiento se encontraba cerrado al público y únicamente laboraban las víctimas, quienes apenas iniciaban sus actividades diarias cuando fueron sorprendidas por los asaltantes, quienes ingresaron portando armas de fuego, amagándolas y golpeándolas para someterlas.

Posteriormente, los responsables se apoderaron de dinero en efectivo, monederos y teléfonos celulares de las víctimas, además de diversos equipos de telefonía celular, tabletas electrónicas, computadoras portátiles, memorias USB y distintos dispositivos de almacenamiento propiedad de la empresa afectada.

Tras la denuncia de los hechos, el agente del Ministerio Público inició la correspondiente carpeta de investigación, encabezando una serie de actos de investigación que permitieron reunir datos de prueba contundentes para el esclarecimiento del caso.

Asimismo, agentes de la Policía de Investigación Criminal desarrollaron labores de campo y análisis de información que resultaron fundamentales para identificar y ubicar al responsable, mientras que personal pericial realizó diversos dictámenes científicos y técnicos que fortalecieron la teoría del caso presentada ante la autoridad judicial.

Cabe señalar que en septiembre del año 2024 se emitió una primera resolución condenatoria únicamente por el delito de robo; sin embargo, derivado del trabajo jurídico y de litigación estratégica realizado por la Fiscalía General del Estado, dicha determinación fue recurrida, logrando que también se acreditara el delito de secuestro exprés.

En la audiencia correspondiente, la autoridad judicial determinó una pena unificada de 200 años de prisión y 16 mil días multa, equivalentes a la cantidad de un millón 539 mil 520 pesos, además de condenar al sentenciado al pago de la reparación del daño material y moral, mismos que serán cuantificados y actualizados durante la etapa de ejecución de sentencia.