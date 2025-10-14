¡Operativo interinstitucional tras robo con violencia a familias en carretera estatal!

Aparentemente los hechos podrían haberse iniciado en las inmediaciones de Rancho Nuevo: FGEA

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- La mañana de este martes tres familias fueron víctimas de un robo con violencia mientras transitaban por el entronque de la carretera federal 45 norte y la vía estatal 78, que conduce a la comunidad El Salero.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando sujetos armados interceptaron a los viajeros y los despojaron de sus vehículos.

Los afectados fueron localizados por elementos de la Policía Estatal durante un recorrido de vigilancia. En el punto mencionado solicitaron auxilio y relataron el momento de tensión que acababan de vivir. Según su testimonio, varios hombres con armas de fuego largas les obligaron a detener la marcha y posteriormente huyeron con dirección a El Salero.

A decir de los afectados, mencionaron que “eran varios hombres que nos apuntaron con armas largas y nos obligaron a parar la marcha, luego de despojarnos de nuestros vehículos se retiran sobre esa carretera en dirección a El Salero”.

Las unidades robadas fueron una camioneta Chevrolet S-10, en color gris; una Ford Escape, en color verde, y un Kia Seltos, en color guinda.

Tras el reporte, los oficiales solicitaron apoyo de otras unidades para trasladar a las familias ante el Ministerio Público, donde se presentó la denuncia correspondiente.

En paralelo, se activó un operativo conjunto con autoridades del vecino estado de Zacatecas, sin que hasta el momento se haya logrado ubicar a los responsables.

De acuerdo con información oficial, los hechos podrían haberse iniciado en las inmediaciones de Rancho Nuevo, ya en territorio zacatecano.

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) detectaron a los presuntos agresores durante su huida, lo que derivó en una persecución.

Se presume que los sujetos regresaron rumbo a El Salero, aprovechando las terracerías que conectan con localidades como San Pedro Gorda.

Las autoridades continuaron con el despliegue operativo en la zona, mientras se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y reportar cualquier información que contribuya a la localización de los implicados.