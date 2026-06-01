¡Dos jóvenes lesionados dejó choque de un auto contra una barda en la carretera Sauceda de la Borda!

GUADALUPE, ZAC.- Dos jóvenes, un hombre y una mujer, resultaron lesionados tras protagonizar un aparatoso accidente, luego de que el auto que tripulaban se estrelló contra una barda en una obra en construcción.

Las víctimas, que al parecer se hallaban bajo los efectos de las bebidas embriagantes, tripulaban un coche Nissan March, en color blanco.

El domingo 31 de mayo, poco antes de las siete de la mañana, transitaban sobre la carretera Sauceda de la Borda, a la altura de la colonia Jorge Obispo, en Guadalupe, cuando el conductor creyó que daría vuelta en la esquina de una calle pero se fue a impactar de frente contra la barda de la construcción.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos del Estado, que encontraron lesionados a los dos jóvenes y tras brindarles los primeros auxilios los trasladaron a un hospital para su pronta atención médica.

Oficiales de la Policía Municipal de Guadalupe tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el peritaje correspondiente, confirmando que la barda en edificación fue derribada y que el Nissan March terminó con el frente destrozado, por lo que lo retiraron con apoyo de una grúa para remolcarlo a un corralón.