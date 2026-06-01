¡Aseguraron policías estatales 4 kilos de marihuana en una empresa de paquetería en Las Hadas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes lograron el aseguramiento de una caja de cartón que contenía en su interior hierba verde con las características propias de la marihuana, que sumó un peso aproximado de 4 kilogramos, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al continuar con las revisiones periódicas a las empresas de paquetería con el fin de detectar sustancias u objetos prohibidos, uniformados de la Policía Estatal del Grupo K9 arribaron a un establecimiento ubicado sobre la avenida Héroe de Nacozari, en el fraccionamiento Las Hadas.

Luego de entrevistarse con el encargado del lugar, los elementos procedieron a realizar una revisión con un binomio canófilo, que se detuvo en una caja de cartón.

Los policías, con autorización del encargado del lugar, procedieron a abrir la caja, percatándose que en su interior contenía seis bolsas de plástico, que a su vez contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, que sumaron un peso aproximado de 4 kilogramos.

Finalmente, los envoltorios fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público Federal en la Fiscalía General de la República, en donde continuarán con las investigaciones correspondientes del origen y destino del narcótico.