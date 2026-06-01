¡En una empresa de paquetería en Lomas del Chapulín policías estatales aseguraron 1 kilo de marihuana!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado logró el aseguramiento en una empresa de paquetería de una caja de cartón que contenía en su interior hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, que dio un peso cercano al kilogramo, por lo que el paquete fue trasladado ante la autoridad ministerial.

Oficiales de la Policía Estatal que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia atendieron el reporte que se recibió del encargado de una empresa de paquetería ubicada sobre la calle Lovelia en el fraccionamiento Lomas del Chapulín, que mencionaba que había llegado un paquete de cartón que desprendía un fuerte olor a marihuana.

Por lo anterior, al sitio se trasladaron elementos de la Policía Estatal y al momento de que los binomios caninos del Grupo K9 realizaron un rastreo entre los paquetes localizaron una caja de cartón, en la cual marcó el canino, misma que procedía de la Ciudad de México.

Al momento de que los policías inspeccionaron en presencia del encargado de la empresa de paquetería la caja de cartón, se percataron que en su interior contenía hierba verde al parecer marihuana, que dio un peso aproximado de un kilogramo.

Finalmente, los policías estatales procedieron al aseguramiento de la caja de cartón que contenía la hierba verde al parecer marihuana para ponerla a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado.