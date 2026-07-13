¡Dos lesionados dejó accidente de motocicleta en Río Grande!

RÍO GRANDE, ZAC.- Un accidente de motocicleta en esta localidad dejó dos lesionados, a los que paramédicos trasladaron a un hospital para su debida atención médica.

La noche del sábado 11 de julio los servicios de emergencia se movilizaron a la altura de la antigua plaza de toros, en Río Grande, tras recibir reportes sobre un accidente vial.

Al arribar paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil confirmaron que estaba involucrada una motocicleta y dos personas se hallaban lesionadas, por lo que les brindaron los primeros auxilios, las estabilizaron y finalmente las canalizaron a un centro médico para ser atendidas.

Elementos policiales intervinieron en el hecho y quedaron a cargo de las diligencias respectivas para esclarecer las causas que provocaron el accidente y deslindar las responsabilidades necesarias.