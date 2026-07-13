¡En Jilotepec, Asientos, hombre murió impactado por un rayo mientras cuidaba ganado!

Falleció por una descarga eléctrica mientras trabajaba en un predio rural

Paramédicos confirmaron que “El Perico” ya no presentaba signos vitales al llegar al lugar

ASIENTOS, AGS.- Un hombre perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo en un predio de la comunidad de Jilotepec, en el municipio de Asientos, mientras cuidaba un ganado.

El fallecido respondió al nombre de Everardo Marmolejo, de 41 años de edad.

Los hechos ocurrieron el sábado 11 de julio, alrededor de las 18:34 horas, en un predio rústico ubicado al sur de la presa La Dichosa, en la citada población de Jilotepec.

Una tormenta eléctrica sorprendió al hombre mientras cuidaba unas vacas en la zona.

El fenómeno natural (rayo) lo impactó de manera directa, provocando una descarga que le arrebató la vida de inmediato.

Al arribar los cuerpos de emergencia confirmaron que la víctima, conocida como “El Perico”, ya no contaba con signos vitales debido a la fuerte descarga eléctrica.

Las autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y efectuaron el levantamiento del cuerpo sin vida para su traslado al Servicio Médico Forense.

La necropsia concluyó que Everardo murió de una electrofulguración.