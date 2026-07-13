¡Tras persecución y disparos contra policías municipales tres detenidos en el Infonavit Ojo de Agua!

Los elementos fueron agredidos con detonaciones durante la persecución de una Ford Ranger

Grupo Especial y K9 aseguraron a los tres sospechosos tras intentar huir entre los edificios

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron agredidos con detonaciones de arma de fuego en el Infonavit Ojo de Agua, tras de lo cual lograron la detención de tres sospechosos y el aseguramiento de la camioneta en que viajaban.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este lunes.

Un oficial de la Policía Municipal detectó en circulación una camioneta Ford Ranger sobre la avenida Manuel Gómez Morín y le marcó el alto para una inspección.

El conductor ignoró las indicaciones y aceleró su marcha para huir, iniciando una persecución que continuó por la avenida Mariano Escobedo hasta los edificios del Infonavit Ojo de Agua.

El policía refirió haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego en su contra cuando los ocupantes descendieron e intentaron escapar pie a tierra entre los edificios, por lo que solicitó apoyo a través de su radio de comunicación.

De inmediato se movilizaron el Grupo de Operaciones Especiales y la unidad K9.

Con el despliegue táctico se logró el aseguramiento de los tres sujetos y de la camioneta.

No trascendió si les fueron localizadas armas de fuego a los detenidos.

Todos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para ser investigados y determinar su situación jurídica.