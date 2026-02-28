¡Dos lesionados dejó fuerte choque de un auto contra una motocicleta y un poste de la CFE!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos hombres resultaron con lesiones de regulares a graves tras protagonizar un aparatoso accidente en la colonia Héroes, en el oriente de la ciudad, durante los primeros minutos de este sábado.

El auto en que viajaban a exceso de velocidad impactó una motocicleta, cuyo tripulante alcanzó a brincar de ella para evitar ser embestido, y terminó estrellándose contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los dos heridos, de entre 30 a 35 años de edad, se accidentaron en un Volkswagen Bora, en color rojo y con placas de circulación ACZ-756-F de Aguascalientes, sobre la avenida Convención de 1914 Oriente casi esquina con la privada Jaime Nunó, en la citada colonia Héroes.

El conductor lo guiaba por el primer anillo de sur a norte y al salir del paso a desnivel que libra la avenida Adolfo López Mateos perdió el control del volante hacia la izquierda.

El coche brincó el camellón central e invadió los carriles contrarios, donde impactó una motoneta que era conducida por un hombre también de entre 30 a 35 años, que al ver el auto proyectándose hacia él alcanzó a brincar de su “jaca de acero” para no ser arrollado.

La motocicleta fue destrozada por el VW Bora y se arrastró varios metros.

El auto siguió su marcha hasta que chocó contra el poste de la CFE, que detuvo su marcha.

Elementos de Bomberos Municipales que pasaban por el lugar auxiliaron a los dos ocupantes del carro hasta que arribaron paramédicos de la Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que los valoraron y trasladaron a recibir atención médica al Hospital General Tercer Milenio con lesiones de regulares a graves.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del fuerte accidente y con apoyo de una grúa retiraron los vehículos implicados, confirmando que el motociclista había salido ileso.