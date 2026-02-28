¡De una probable sobredosis de medicamento controlado una mujer murió en Estación San José!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Una mujer que padecía una enfermedad que le provocaba dolores constantes, murió en su domicilio a causa de una probable sobredosis de medicamento controlado.

La fémina contaba con 35 años de edad y fue vecina de la comunidad Estación San José, en Fresnillo.

El jueves 26 de febrero, minutos antes de las cuatro de la tarde, fue hallada inconsciente en su casa, por lo que se solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se movilizaron al lugar para tratar de auxiliar a la paciente, pero al arribar y revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos policiales tomaron conocimiento del deceso de la mujer y resguardaron el domicilio hasta la intervención del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que inició las investigaciones correspondientes.

Se estableció que la fémina padecía una enfermedad que le ocasionaba constantes dolores, por lo que consumía el medicamento controlado, que le habría provocado la sobredosis que le costó la vida.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO a fin de que se le practicara la necropsia de ley y esclarecer las causas de muerte.