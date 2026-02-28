¡Autoridades niegan vínculo: detenido en balacera de V.N.S.A. pidió contactar al secretario de Seguridad!

Repitiendo frases como “¡márcale a Gonzalo!”, “¡márquenle a Gonzalo!” y “¡may, háblale a Gonzalo!”

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal negó cualquier vínculo entre el titular de la corporación y los detenidos, luego de que un video difundido en redes mostrara a uno de ellos solicitando comunicarse con el secretario

La dependencia confirmó que el operativo de 2025 en V.N.S.A. fue atendido por el Destacamento Terán Norte y atribuyó la mención al funcionario a la coincidencia de nombres entre elementos del propio Destacamento

Aunque no menciona si este caso fue turnado a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal

AGUASCALIENTES, AGS.- La difusión de un video en redes sociales reactivó el debate público sobre la balacera registrada el 26 de julio de 2025 en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción (V.N.S.A.), sector Guadalupe.

En la grabación, presuntamente captada momentos después de la detención de los involucrados, se escucha a uno de los asegurados pedir que “le llamen al secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga”, lo que generó especulaciones sobre un posible vínculo.

LA NOCHE DEL ENFRENTAMIENTO

Vecinos de la zona norte reportaron detonaciones de arma de fuego y la presencia de sujetos armados a bordo de un vehículo gris, sin placas, ubicado en el cruce de las calles José de Jesús González y José V. López.

Elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Aguascalientes acudieron al sitio y al aproximarse al vehículo sospechoso habrían sido recibidos con disparos.

El intercambio de fuego provocó alarma entre los habitantes, aunque no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales.

EXIGÍAN QUE LE MARCARAN AL SECRETARIO

De acuerdo con el video difundido, los presuntos detenidos gritaban a los elementos para que “le marcaran a Gonzalo”, repitiendo frases como “¡márcale a Gonzalo!”, “¡márquenle a Gonzalo!” y “¡may, háblale a Gonzalo!”, insistencia que ha detonado las especulaciones en redes sociales.

DETENCIONES Y ASEGURAMIENTOS

Tras el operativo, cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron armas de fuego, sin que se detallaran oficialmente sus características.

En el área también se señaló un domicilio como posible punto de distribución de drogas, lo que abrió una línea de investigación adicional sobre actividades delictivas en la zona.

EL VIDEO Y LA POSTURA OFICIAL

La reciente circulación del video generó cuestionamientos debido a la insistencia de uno de los detenidos en comunicarse con el titular de la corporación municipal.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que el secretario Gonzalo Pérez Zúñiga no conoce ni tiene relación alguna con los presuntos delincuentes.

La dependencia confirmó que los hechos ocurrieron en 2025 en V.N.S.A. y que el operativo fue atendido por elementos del Destacamento Terán Norte.

También precisó que dentro de dicho Destacamento existen dos oficiales con nombres similares al del funcionario, lo que podría explicar la mención registrada en la grabación.

Mientras el video continúa circulando, la autoridad municipal reiteró que no existe vínculo alguno entre el secretario y los detenidos, y que las investigaciones sobre el caso permanecen en curso.