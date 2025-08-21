¡Dos muertos dejó enfrentamiento entre grupos delictivos rivales en Tepetongo!

Foto: Archivo

TEPETONGO, ZAC.- Grupos delictivos rivales protagonizaron un enfrentamiento en esta localidad, tras el que dos sujetos fallecieron.

La balacera sucedió el martes 19 de agosto, al filo del mediodía, en las inmediaciones de la comunidad El Laurel, perteneciente a Tepetongo.

Los integrantes de los grupos criminales se enfrentaron durante aproximadamente una hora en la parte serrana de la referida población.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el tiroteo, por lo que al sitio acudieron autoridades estatales y federales, que encontraron a dos civiles ya sin vida.

En el lugar estuvieron presentes oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) así como elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano, que aseguraron dos vehículos, pólvora y cordón detonante, según confirmó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Finalmente, elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cadáveres para su traslado al Servicio Médico Forense, a donde ingresaron en calidad de desconocidos.