¡Los dos jóvenes ejecutados y enterrados en una fosa clandestina en Aguascalientes ya fueron identificados!

Uno fue estrangulado y el otro apuñalado

AGUASCALIENTES, AGS.- Los dos jóvenes ejecutados y enterrados en una narco-fosa en el rancho La Ventana, en el municipio de Jesús María, ya fueron identificados; uno de ellos fue estrangulado y el otro apuñalado.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los motivos por los que fueron asesinados y dar con los responsables.

Las víctimas mortales respondieron a los nombres de César Hernández, de 30 años, y Aldo Alejandro Herrera, de 27 años de edad.

Sus cuerpos fueron localizados la mañana del sábado 16 de agosto a un costado de un inmueble en obra negra en el rancho La Ventana, ubicado en la parte posterior del fraccionamiento Paseos de la Hacienda y del Parque Industrial Chichimeco, en Jesús María.

Una mujer que buscaba a un familiar suyo desaparecido desde el mes de junio llegó a dicho lugar y detectó la tierra removida y manchas de sangre, por lo que alertó a las autoridades.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizaron una excavación y descubrieron una fosa clandestina, en donde yacían los cuerpos de las dos víctimas, que habían sido cubiertas con cal por sus victimarios.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias, que revelaron que César murió de una asfixia por estrangulamiento y Aldo Alejandro de lesiones producidas por arma blanca penetrante de tórax.

Los cuerpos de los asesinados permanecieron como desconocidos durante unos días hasta que fueron plenamente identificados.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal realizaron entrevistas con sus familiares y otros allegados de las víctimas a fin de obtener información que les permita determinar las razones por las que los ejecutaron y enterraron así como para identificar y capturar a quienes consumaron el doble homicidio.