¡Tras volcadura de su auto joven perdió la vida en la carretera estatal número 2!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado atendieron en las primeras horas del día de hoy el reporte de accidente tipo salida de camino en la carretera estatal número 2, en el que lamentablemente pierde la vida una persona de sexo masculino de 19 años de edad.

El reporte del accidente se recibió en el Servicio de Emergencia 911 a las 01:34 horas de este jueves, en el que se informaba que sobre la carretera estatal número 2, en el tramo comprendido entre San Pedro Cieneguilla y Lumbreras, en el municipio de Aguascalientes, se había registrado un accidente tipo salida de camino, por lo anterior al lugar se trasladaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos.

A su arribo a lugar, localizaron volcado fuera de la cinta asfáltica un vehículo de la marca Dodge, en color negro, con placas de circulación del Estado Americano de Texas, que era tripulado por Brandon “N”, de 19 años de edad, quien lamentablemente tras ser valorado por paramédicos de la Cruz Roja ya no contaba con signos vitales.

Finalmente, de acuerdo a los indicios, los uniformados de la Policía Estatal determinaron que el conductor del vehículo marca Dodge transitaba sobre la carretera estatal número 2 en sentido de circulación de oriente a poniente, al arribar al kilómetro 14+500 pierde el control de la dirección del vehículo hacia la derecha, saliendo del camino, continuando su trayectoria realizando maniobra brusca hacia la izquierda, reincorporándose nuevamente a la vía para posteriormente volcarse.