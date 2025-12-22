¡Dos muertos y cuatro lesionados dejó choque entre una camioneta y un automóvil en El Llano!

EL LLANO, AGS.- Se registró un trágico accidente vehicular sobre la carretera estatal número 68, a la altura del kilómetro 18+500, en la comunidad San Antonio de Montoya, en el municipio El Llano, que dejó como saldo dos personas sin vida y al menos cuatro más lesionadas.

Los hechos ocurrieron el domingo 21 de diciembre, alrededor de las 18:12 horas, cuando una camioneta Chevrolet Silverado, en color plata y cuyo conductor se dio a la fuga, impactó por alcance a un auto Nissan Tsuru, en color rojo, con placas AAE-475-C del estado de Aguascalientes, el cual era conducido por Alejandro Flores, de 39 años de edad.

De acuerdo con el informe preliminar, ambos vehículos circulaban en dirección oriente-poniente, del municipio de El Llano hacia San Antonio de Montoya.

El Nissan Tsuru transitaba de manera normal, sin embargo, al ingresar a la comunidad disminuyó su velocidad debido a la presencia de reductores en la carretera, momento en el que la camioneta Chevrolet apareció a exceso de velocidad y lo impactó violentamente por la parte trasera, proyectándolo aproximadamente 50 metros hacia el frente.

Tras el impacto, la camioneta responsable salió de la cinta asfáltica y terminó en un predio rústico a unos 50 metros de la carretera, al lado norte, mientras que su conductor descendió del vehículo y huyó del lugar.

En el Tsuru viajaban, además del conductor, Velia Esparza, de 59 años; Adrián Flores Robledo, de 11 años; Antonio de Jesús, de 16 años; André Alejandro, de 5 años; así como una mujer de 34 años de edad.

Al arribo de paramédicos del ISSEA, de Protección Civil Municipal y de la Cruz Roja, se realizó la valoración de los ocupantes, confirmando que Velia Esparza y el menor Adrián Flores Robledo se encontraban sin vida y atrapados en la parte trasera del vehículo.

Además, fueron trasladados en estado grave Antonio de Jesús, André Alejandro y el conductor Alejandro Flores, mientras que la mujer de 34 años fue llevada a un hospital en estado regular para su atención médica.

Minutos después arribó personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que se encargó del levantamiento de indicios y de los cuerpos sin vida, así como agentes de la Policía de Investigación Criminal, que iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del conductor responsable del accidente.