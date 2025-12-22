¡En Pánuco peatón murió atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó!

Foto: Archivo

PÁNUCO, ZAC.- Un peatón murió atropellado por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga y no fue detenido.

El domingo 21 de diciembre, poco después de las ocho de la mañana, el transeúnte intentó cruzar la carretera estatal que comunica las comunidades Pozo de Gamboa y San Antonio del Ciprés, en Pánuco, cerca de una gasolinería, pero en escena apareció el automotor y lo arrolló.

El operador del vehículo siguió su marcha, mientras que testigos solicitaban ayuda a los servicios médicos, ya que el hombre atropellado quedó tirado sobre la cinta asfáltica.

Al sitio acudieron oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva y paramédicos, que revisaron al peatón y confirmaron que ya había perdido la vida.

La zona fue resguardada hasta la intervención de elementos de Servicios Periciales, que levantaron el cadáver y lo trasladaron al SEMEFO.