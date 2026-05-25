¡Dos muertos y tres lesionados dejó choque frontal entre dos camionetas en carretera estatal!

FRESNILLO, ZAC.- Un choque frontal entre dos camionetas en esta localidad dejó a dos hombres sin vida y a tres personas más lesionadas.

El accidente se registró el sábado 23 de mayo, alrededor de las cinco y media de la tarde, en la carretera estatal que comunica las comunidades San José de Lourdes y Emancipación, en el municipio de Fresnillo.

A la altura de los campos agrícolas colisionaron de frente una camioneta tipo Pick-Up, en color oscuro, y una camioneta con camper, en color blanco.

Testigos llamaron a los servicios de emergencia para reportar el percance y provocaron la movilización de paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) así como oficiales de Seguridad Pública.

Al llegar confirmaron que dos hombres adultos ya habían muerto y que otras tres personas estaban lesionadas, por lo que les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a un hospital para su atención médica.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal resguardaron la zona del accidente y tuvieron que cerrar la circulación vehicular mientras las autoridades ministeriales realizaban las diligencias correspondientes.

Las investigaciones para esclarecer las causas del accidente quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación, en tanto que elementos de Servicios Periciales levantaron los cuerpos de los fallecidos para su traslado al SEMEFO.