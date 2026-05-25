¡Intentó camioneta ganarle el paso al tren y fue embestida; hay una mujer lesionada!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de este lunes en la zona sur de la capital, luego de que una camioneta particular fuera embestida por el tren.

El aparatoso accidente vial, que dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, ocurrió alrededor de las 00:55 horas en el cruce de las vías férreas ubicado entre el fraccionamiento Lomas de los Arellano y Vista Alegre.

Los hechos se registraron cuando una camioneta Ford EcoSport, en color negro, que portaba placas de circulación del Distrito Federal, circulaba por un camino de terracería, con dirección de oriente a poniente, es decir, desde Lomas de los Arellano, con la intención de incorporarse hacia la carretera 45 Sur.

Al llegar al cruce ferroviario, el conductor presuntamente cruzó las vías sin la precaución debida, intentando ganarle el paso a la “mole de acero”.

En la unidad viajaba una familia integrada por un hombre de entre 35 y 40 años de edad, quien conducía el vehículo, acompañado por una mujer de entre 30 y 35 años, así como un menor de entre 3 y 5 años.

El maquinista no pudo detener la marcha del convoy a tiempo, impactando de lleno el costado frontal derecho de la camioneta y proyectándola violentamente hacia un costado del camino.

Tras el percance, el ferrocarril continuó con su trayecto de manera ordinaria.

Al percatarse del accidente, familiares de los tripulantes acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a los tres pasajeros, trasladándolos provisionalmente a un domicilio cercano mientras esperaban el arribo de las unidades médicas.

Pocos minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de la Coordinación Municipal de Protección Civil llegaron al sitio para brindar los primeros auxilios.

Tras una valoración médica a los afectados, los técnicos en urgencias médicas determinaron que el menor y el conductor resultaron ilesos, mientras que la mujer, de entre 30 y 35 años, fue la única que requería ser trasladada a un hospital cercano para recibir atención especializada, reportándose su estado de salud como estable.

Por fortuna, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó víctimas mortales qué lamentar.

El lugar del siniestro quedó bajo el resguardo de elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal, incluyendo el Grupo K9, y personal de seguridad privada de la empresa FERROMEX.

Las autoridades competentes realizarían los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica del conductor de la EcoSport.