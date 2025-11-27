¡Dos mujeres que vendían psicotrópicos en unas “cachimbas” en Peñuelas fueron sentenciadas a cuatro años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ana C. y María M., que se dedicaban a la venta de psicotrópicos en unas “cachimbas” (paradero de traileros) en el Ejido Peñuelas, donde también operaban unas máquinas traga monedas, fueron sentenciadas a cuatro años de prisión cada una.

Las dos fueron halladas responsables por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de metilfenidato y clobenzorex con fines de venta.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Ventanilla Única de Atención, recibió varias denuncias sobre las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en unas “cachimbas” ubicadas en la avenida Morelos del Ejido Peñuelas, en el sur de la ciudad.

A solicitud de una agente del Ministerio Público Federal, una jueza de Control giró órdenes de cateo para registrar los inmuebles.

El miércoles 19 de noviembre elementos de la FGR, con apoyo de oficiales de la Policía Estatal, dieron cumplimiento a dichas órdenes y durante las diligencias detuvieron a las dos féminas y aseguraron, en total, 696 cápsulas y tabletas de clobenzorex, 523 tabletas de metilfenidato, así como cuatro mil 89 pesos con 50 centavos.

En las “cachimbas” también se encontraron y confiscaron unas máquinas traga monedas.

Ana C. y María M. quedaron a disposición de la AMPF, que las consignó ante la jueza de Control, quien las sentenció a cuatro años de prisión y al pago de una multa de nueve mil 51 pesos dos centavos por el delito mencionado.