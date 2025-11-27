¡Sujeto que violó en diversas ocasiones a una adolescente fue sentenciado a 45 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que en diversas ocasiones violentó sexualmente a una adolescente en los municipios de Tepezalá y San Francisco de los Romo fue sentenciado a 45 años de prisión.

Se trata de Guadalupe del Carmen “N”, declarado culpable por los delitos de violación y tentativa de violación.

Uno de los ataques lo consumó durante el mes de mayo del 2024 en la comunidad San Antonio, Tepezalá, y realizó otros a principios y a mediados de julio del mismo año en un domicilio en San Francisco de los Romo.

El lunes 9 de septiembre del año pasado, en otro domicilio en “San Pancho”, el sujeto fue sorprendido por un familiar de la víctima cuando estaba por atacarla nuevamente.

Tras este episodio fue denunciado y posteriormente detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Una agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación y logró acreditar que el acusado ejerció violencia sexual, física, moral y psicológica en contra de la víctima, por lo que tras consignarlo ante el juez de Control se inició el proceso penal correspondiente.

Al llegar al juicio oral, la Fiscalía Estatal demostró los abusos sexuales cometidos por el imputado, por lo que se le condenó a 45 años de cárcel así como al pago de una multa de 787 días, equivalentes a 84 mil 444.59 pesos, además de la reparación del daño moral y material a favor de la víctima.