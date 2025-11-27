¡En el bulevar Jesús Varela Rico sujetos armados intentaron ejecutar a un automovilista!

FRESNILLO, ZAC.- Sujetos armados intentaron ejecutar a un automovilista, que tras recibir impactos de bala terminó estrellándose contra la base de un semáforo y resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

La agresión armada sucedió el miércoles 26 de noviembre, al filo del mediodía.

La víctima, de aproximadamente 55 años de edad, circulaba en su vehículo por el bulevar Jesús Varela Rico, en Fresnillo, cuando fue alcanzado por los sujetos armados, que le dispararon en repetidas ocasiones para intentar acabar con su vida.

Tras ser baleado, el automovilista avanzó varios metros más y en el crucero Jerez-Valdecañas chocó contra la base del semáforo, que detuvo su marcha.

Al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron al conductor del auto con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y todavía con vida, por lo que lo trasladaron al hospital para su pronta atención médica.

El automóvil que conducía al momento de los hechos terminó con varios orificios por los proyectiles en el parabrisas, por lo que fue asegurado por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que quedó a cargo de las diligencias y de las primeras investigaciones del ataque.