¡Dos personas lesionadas y otra con crisis nerviosa dejó flamazo en un negocio de alitas en el Guadalupe Peralta!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos personas resultaron lesionadas y una más sufrió una crisis nerviosa tras registrarse un flamazo y posterior incendio en un negocio de alitas en el fraccionamiento Guadalupe Peralta, en el oriente de la ciudad.

Al tiempo que las víctimas eran auxiliadas y se negaban a ser trasladadas a un hospital, los bomberos municipales se encargaron de controlar el siniestro y dejar el lugar sin riesgo.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que los hechos sucedieron el sábado 3 de enero, minutos antes para las cuatro de la tarde, en un inmueble ubicado en la calle J. Santo Reina Martínez del citado fraccionamiento.

Los elementos del Departamento de Bomberos Municipales se movilizaron al lugar en atención a reportes de un flamazo.

Al arribar, confirmaron que el evento tenía lugar en una finca habilitada como local comercial con razón social “Classic Wings Alitas y Boneless”, en cuyo interior se incendiaba un tanque de gas de 10 kilogramos, mientras que en el exterior se hallaban unas personas lesionadas.

Los vulcanos comenzaron con las maniobras para controlar y sofocar el fuego y al cabo de varios minutos lo consiguieron, aunque las llamas ocasionaron daños en las instalaciones del gas L.P., en cobijas, una pantalla de televisión y varios artículos decorativos.

Al mismo tiempo, paramédicos municipales valoraron y auxiliaron a las víctimas, Lucía Janette, de 43 años, que sufrió quemaduras de primer grado en un brazo y la cara; Michelle, de 27, que resultó con quemaduras de primer grado en el tórax, en la cara y en los dos brazos, y Diana Laura, de 22 años de edad, que presentó una crisis nerviosa.

Sin embargo, los tres se negaron a ser llevados a un hospital para su atención médica.

Los bomberos hicieron una revisión final en el establecimiento, sin que se determinaran las causas del flamazo, que dejó también cuantiosas pérdidas materiales.