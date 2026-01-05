¡Tras volcadura de su vehículo en carretera estatal en Fresnillo conductor resultó lesionado!

Foto: Cortesía

FRESNILLO, ZAC.- Un conductor sufrió lesiones tras la volcadura de su vehículo en esta localidad.

La víctima transitaba por la carretera estatal México Nuevo-San Cristóbal, en Fresnillo, cuando por causas desconocidas perdió el control del volante.

La unidad de motor abandonó la cinta asfáltica y se volcó, quedando recostada sobre su toldo.

Alertados sobre el accidente, al lugar acudieron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que se encargaron de auxiliar al chofer, al que le diagnosticaron algunas lesiones y lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital de la cabecera municipal.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Dirección de Policía Vial Preventiva arribaron a la escena para resguardar la zona y evitar otro percance.

Tras realizar el peritaje respectivo para esclarecer las causas de la volcadura, con apoyo de una grúa retiraron el automotor y lo remolcaron a una pensión municipal para su resguardo.