¡Dos policías municipales resultaron lesionados tras la volcadura de una patrulla en Guadalupe!

GUADALUPE, ZAC.- Dos oficiales de la Policía Municipal resultaron lesionados tras la volcadura de la patrulla en que viajaban, por lo que fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica.

Al respecto, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal informó, a través de un comunicado, que los elementos acudían a atender un reporte sobre un asalto.

El accidente tuvo lugar la tarde del miércoles 5 de noviembre en la carretera a Sauceda de la Borda.

De acuerdo a unos testigos, la patrulla era guiada a exceso de velocidad en dirección hacia la zona Centro de la cabecera municipal cuando a la altura de la Unidad Deportiva se salió del camino y se volcó.

Los dos elementos que viajaban en ella resultaron heridos y a bordo de una ambulancia de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron movilizados al hospital para su debida atención médica.

Otros oficiales de la Policía Municipal arribaron a brindar apoyo a sus compañeros y brindaron seguridad perimetral mientras agentes de la Dirección de Policía Vial Preventiva realizaban el peritaje correspondiente.

Finalmente, con apoyo de una grúa, la patrulla fue retirada y remolcada a un corralón.

Posteriormente, la DGSPM emitió el siguiente comunicado sobre el accidente:

“Tras recibir un reporte por parte del C5 de posible asalto y forcejeo en el Centro de Guadalupe, la unidad se traslada al punto, pero se toma mal una vuelta y por la velocidad del vehículo termina en volcadura en carretera a Sauceda de la Borda, a la altura de la Unidad Deportiva de Guadalupe. Resultan dos lesionados, los cuales son trasladados a Hospital 1 del IMSS por parte de Policía Estatal y Protección Civil de Guadalupe, se reportan estables”.