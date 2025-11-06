¡Sujeto que ejecutó a una persona e hirió a otra en Fresnillo fue sentenciado a 20 años de prisión!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria en contra de José Alfredo “N” por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en perjuicio de dos personas.

José Alfredo “N” fue sentenciado a 20 años de prisión, junto con la obligación de reparar el daño causado, por hechos delictivos ocurridos en enero de 2021 en la comunidad Miguel Hidalgo de Ojuelos, Fresnillo.

Abastecido al menos con un arma de fuego, el sentenciado arribó al lugar donde se encontraban las víctimas con la intención de privarlas de la vida; detonó el arma en diversas ocasiones, privando de la vida a una de ellas e hiriendo a la segunda.