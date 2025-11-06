¡Un joven muerto y otros dos heridos graves dejó aparatoso accidente de un vehículo razer!

Foto: Cortesía

APOZOL, ZAC.- Un joven murió y otros dos resultaron lesionados tras protagonizar un aparatoso accidente a bordo de un vehículo 4×4 tipo razer, que quedó destrozado.

El accidente se registró el miércoles 5 de noviembre, alrededor de las 01:20 horas.

Las tres víctimas, menores de edad, viajaban por la recta conocida como El Carrizo a exceso de velocidad cuando el vehículo chocó y se volcó.

El razer quedó destruido y al arribo de los servicios de emergencia confirmaron que uno de los tripulantes ya había fallecido y que los otros dos presentaban lesiones graves, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica a hospitales de Jalpa y la capital.

Agentes de la Policía de Investigación arribaron a la escena para iniciar las primeras investigaciones del accidente así como elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.