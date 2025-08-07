¡Dos sujetos detenidos con armas de fuego y drogas en Aguascalientes fueron sentenciados!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Aguascalientes, obtuvo sentencia condenatoria contra Juan R., y Juan F., por los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en la variante de venta, así como por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos se registraron cuando elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes realizaban recorridos de seguridad sobre la colonia Los Chicahuales, del municipio de Jesús María, Aguascalientes, en donde observaron a dos personas, quienes al notar su presencia intentaron evadirlos, pero una de ellas portaba lo que parecía ser un arma de fuego, por lo que los policías procedieron a su detención.

Durante la inspección, a Juan R., se le aseguró un arma de fuego tipo pistola fajada a la cintura, así como una bolsa con sustancia granulada con características similares a la metanfetamina al interior de una mochila, además de tres teléfonos celulares, y a Juan F., se le localizó un arma de fuego tipo revólver fajada a la cintura y dentro de una mochila portaba un arma de fuego tipo pistola y tres cartuchos.

Durante la audiencia, la agente del Ministerio Público Federal presentó datos de prueba suficientes que permitieron al juez de Control dictar sentencias condenatorias, contra Juan R., de 7 años 6 meses y 20 días de prisión, así como una multa de 15 mil 952 pesos 74 centavos, y a Juan F., le impuso una pena de 4 años de prisión y una multa de 15 mil 160 pesos 76 centavos.