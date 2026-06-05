¡Dos sujetos implicados en el homicidio de un hombre en el estacionamiento de Aurrera fueron detenidos!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de las fuerzas de seguridad lograron la detención de dos hombres probablemente relacionados con un homicidio registrado el pasado 23 de mayo en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada sobre Tránsito Pesado, en Guadalupe, además de su presunta participación en actividades de narcomenudeo.

Fue en la Aurrera que se ubica a la altura de la colonia Limantour donde un joven de entre 25 y 30 años fue acribillado mientras se encontraba a bordo de una camioneta cerrada blanca.

En una primera acción, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), realizaban recorridos de seguridad y vigilancia cuando detectaron a un hombre que mostró una actitud agresiva y evasiva por la presencia policial.

Tras realizar una inspección, los efectivos localizaron entre sus pertenencias diversas dosis de droga.

Asimismo, al consultar sus datos, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

Derivado de los trabajos de investigación e intercambio de información se obtuvieron elementos que permiten relacionarlo con el homicidio ocurrido el pasado sábado 23 de mayo en Guadalupe.

Las indagatorias establecen que el sujeto, identificado como Alberto “N”, de 58 años y originario del Estado de México, sería el autor intelectual de dicho hecho delictivo, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto para continuar con las investigaciones correspondientes.

Durante esta acción se le aseguraron 15 bolsas con marihuana, así como 19 dosis de metanfetamina, entre otros indicios.

En una segunda intervención, realizada en Guadalupe, personal operativo de las fuerzas de seguridad detectó a un hombre consumiendo marihuana en la vía pública.

Al efectuar una inspección, localizaron diversas dosis de droga entre sus pertenencias.

De igual manera, derivado de los trabajos de investigación desarrollados por las corporaciones de seguridad se obtuvieron elementos que permiten relacionarlo con el mismo hecho delictivo registrado el pasado 23 de mayo, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto para continuar con las indagatorias correspondientes, respecto de su probable participación como autor material en dicho evento.

El detenido fue identificado como Juan Carlos “N”, a quien se le aseguraron 12 bolsitas con marihuana, así como 16 dosis de metanfetamina.

Ambos detenidos, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme al debido proceso.