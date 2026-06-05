¡En Jalisco capturaron a una mujer implicada en el multihomicidio de Fresnillo!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó la captura de una tercera persona presuntamente relacionada con el multihomicidio registrado en Fresnillo el pasado 27 de mayo, en el que fueron apuñalados en su domicilio el músico Jesús Rivera Arellano “El Gocho”, su esposa Micaela Bañuelos Castro y su nieto de 20 años, Carlos Joel Flores Banda.

Se trata de Blanca Itzel “N”, de 25 años, quien fue localizada y detenida en el municipio de Zapopan, Jalisco, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades zacatecanas y la Fiscalía de ese estado.

De acuerdo con la FGJEZ, la joven contaba además con una ficha de búsqueda activa emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Jalisco, situación que contribuyó a agilizar su ubicación y aseguramiento.

Con esta detención, ya son tres las personas arrestadas por su presunta participación en los hechos que causaron gran impacto entre la población de Fresnillo y del estado.

El martes 2 de junio, elementos de la Policía de Investigación lograron la detención de dos de los probables responsables.

Primero capturaron a un adolescente de 17 años en Fresnillo.

Luego localizaron a Cristian Mauricio ‘N’, de 25 años, en la habitación de un hotel en Tlaltenango, donde intentó atentar contra su propia vida; sin embargo, la oportuna intervención de los investigadores salvaguardó su integridad y actualmente recibe atención médica en calidad de detenido y bajo estricta custodia.