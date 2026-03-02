¡Dos sujetos que a punta de pistola asaltaron un negocio de celulares en Lomas del Chapulín ya están en prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que fueron vinculados a proceso Francisco Javier “N” y Jesús Ricardo “N”, señalados como probables responsables del delito de robo calificado tras su presunta participación en un hecho registrado en la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con los datos de la investigación, el 30 de enero de 2026 los imputados habrían ingresado a un local de venta de celulares que se encontraba abierto al público, ubicado en prolongación Tecuexe, en el fraccionamiento Lomas del Chapulín, en el municipio de Aguascalientes.

Presuntamente, utilizando un arma de fuego, los señalados se apoderaron de diversos equipos telefónicos, audífonos, la cantidad de 700 pesos en efectivo, una computadora portátil, una cámara de vigilancia y una cámara web para posteriormente darse a la fuga.

Tras la denuncia presentada por la parte afectada, agentes del Ministerio Público iniciaron la carpeta de investigación correspondiente, integrando los datos de prueba necesarios para esclarecer los hechos y determinar la probable intervención de los señalados.

Como resultado del trabajo jurídico y de investigación se logró obtener del órgano jurisdiccional la orden de aprehensión en contra de los dos hombres, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación Criminal.

En audiencia inicial, el juez de Control resolvió vincular a proceso a ambos imputados por el delito de robo calificado, imponiéndoles como medida cautelar la prisión preventiva, en su modalidad oficiosa y justificada, dada la naturaleza del hecho y las circunstancias expuestas por la Representación Social.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las agentes del Ministerio Público continuarán fortaleciendo la carpeta de investigación con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a la víctima.