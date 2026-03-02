¡Sujeto que asaltó a un chofer de plataforma fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Luis Fernando “N” por su probable responsabilidad en los delitos de robo calificado, privación ilegal de la libertad y contra la salud en su hipótesis de narcomenudeo en la modalidad de posesión.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 9 de febrero de 2026, Luis Fernando “N”, en compañía de un adolescente de 17 años, abordó un vehículo marca Nissan, línea March, color blanco, modelo 2024, destinado al servicio de transporte por plataforma.

El ahora imputado se colocó en el asiento trasero, mientras que el adolescente ocupó el asiento del copiloto.

Tras solicitar el servicio y ser trasladados por distintos puntos de la ciudad, al circular sobre avenida Alejandro de la Cruz y llegar a la esquina con el boulevard J.M. Romo, en el municipio de Jesús María, la víctima detuvo la marcha debido a la luz roja del semáforo.

En ese momento Luis Fernando “N” presuntamente se aproximó por la parte trasera y colocó en el costado izquierdo de la víctima un objeto con punta, amenazándolo para apoderarse del automotor.

Simultáneamente, el adolescente sacó un arma de fuego color plateada, apuntando a la víctima mientras le arrebataba su teléfono celular, el cual se encontraba instalado en el parabrisas.

Además, intentó despojarlo de su cartera, propinándole un golpe en las costillas del lado derecho.

Ambos implicados le impidieron descender del vehículo, privándolo de su libertad deambulatoria.

Posteriormente, al llegar frente al fraccionamiento Campestre San Carlos, en Jesús María, Luis Fernando “N” tomó el control del volante, obligando a la víctima a trasladarse al asiento trasero, mientras el adolescente continuaba amenazándolo con el arma de fuego.

Acto seguido, emprendieron la marcha hacia el norte por la carretera estatal número 18.

Fue a la altura del Rancho San Isidro, en el municipio de Pabellón de Arteaga, donde detuvieron el vehículo.

En ese sitio el adolescente despojó a la víctima de una esclava dorada, una cadena de plata con dije de San Benito y la cantidad de 500 pesos en efectivo, ordenándole descender del automóvil.

La víctima huyó del lugar para resguardar su integridad.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal de Cosío localizaron el vehículo en el punto de control y vigilancia conocido como Puerta de Acceso Norte, sobre la carretera federal número 45 Norte, en el kilómetro 56+600.

Al marcarles el alto, el conductor hizo caso omiso e intentó evadir a la autoridad, brincando el camellón central, lo que provocó daños en un neumático e impidió su fuga.

Tras la inspección confirmaron que se trataba del vehículo reportado como robado y localizaron un arma de fuego en el área del conductor.

Asimismo, durante la revisión corporal, a Luis Fernando “N” le fueron asegurados cinco envoltorios plásticos color verde que contenían una sustancia granulada, misma que posteriormente fue identificada por el perito químico forense como clorhidrato de metanfetamina.

En audiencia inicial, la jueza de Control calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada.

Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.