¡Un joven apuñalado y tres detenidos dejó sangrienta riña en el andador J. Pani!

AGUASCALIENTES, AGS.- La madrugada volvió a teñirse de violencia en el tradicional Barrio de San Marcos, luego de que una riña campal registrada en el andador J. Pani terminara con un joven herido por arma blanca y tres personas detenidas.

Los hechos se registraron alrededor de las 1:40 horas en el cruce que forman las calles Nieto y andador J. Pani, donde un grupo de jóvenes que se encontraba conviviendo al interior de un bar de la zona comenzó a protagonizar una acalorada discusión que rápidamente escaló a los golpes.

Testigos señalaron que los involucrados salieron del establecimiento para continuar la pelea en plena vía pública, de inmediato testigos realizaron múltiples reportes al número de emergencias 911.

En medio del enfrentamiento uno de los participantes sacó un arma blanca y lesionó a Fernando, de 20 años de edad, quien cayó al suelo tras recibir una herida penetrante en el glúteo izquierdo.

Elementos de la Policía Municipal arribaron en cuestión de minutos, logrando disolver la riña y asegurar a los presuntos responsables, identificados como Brandon, de 23 años; Manuel, de 23, y Jennifer, de 21 años.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios al joven lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Tercer Milenio, donde quedó internado para recibir atención médica especializada.

Su estado de salud fue reportado como estable.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho, mientras que el bar fue clausurado por personal de Reglamentos Municipales.