¡Dos sujetos que amenazaron a un chofer con quemarle su camión urbano fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una jueza de Control vinculó a proceso a los dos sujetos que amenazaron a un chofer de la línea YOVOY con un arma de fuego y con quemarle el camión urbano que traía a su cargo.

El juicio lo enfrentarán recluidos en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Se trata de Eduardo “N” y Alexis “N”, que enfrentan cargos por el delito de amenazas.

Los hechos que se les imputan sucedieron el lunes 23 de febrero de este año, un día después del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco, lo que desató actos de violencia en distintos estados del país, incluido Aguascalientes, con la quema de unidades de transporte, vehículos particulares y negocios.

Ese lunes, Eduardo y Alexis abordaron el camión número económico 1506 de la ruta 16, de la empresa YOVOY, y al llegar a la altura de la colonia La Soledad, al poniente de la ciudad, ambos se aproximaron al operador para intimidarlo.

Uno de ellos, que sostenía un arma de fuego en sus manos, le dijo frases sobre la quema de unidades de transporte colectivo, como había sucedido el día anterior, mientras que el otro, al intervenir, reforzó la amenaza.

Acto seguido, ambos descendieron del camión urbano y se internaron en calles de dicha colonia.

El chofer, temeroso de que le fueran a incendiar la unidad, se trasladó a la terminal ubicada en Hacienda Nueva, donde solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal se movilizaron a dicha terminal para entrevistarse con el conductor, que les narró lo sucedido.

El operador fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja ya que sufrió una crisis nerviosa por las amenazas recibidas, pero no fue necesario trasladarlo a ningún hospital.

El propio operador denunció lo ocurrido ante el agente del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación, y agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a Eduardo y Alexis en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra tras ser identificados como los presuntos responsables de las amenazas.

Durante la audiencia inicial, la jueza de Control les dictó el auto de vinculación a proceso por amenazas y a solicitud del Ministerio Público les impuso la prisión preventiva oficiosa y justificada, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.