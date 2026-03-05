¡Tras un cateo localizaron restos óseos en la localidad de Guadalupe Victoria!

ZACATECAS, ZAC.- En seguimiento a carpetas de investigación, se llevaron a cabo acciones de búsqueda en la localidad de Guadalupe Victoria para dar con el paradero de personas privadas de la libertad, objetos vinculados y cualquier dato de prueba que pudiera facilitar la localización de quienes aún se encuentran desaparecidos.

Como resultado del operativo realizado el miércoles 4 de marzo, en el que se realizó un cateo con fines de localización de indicios, se localizaron restos óseos, los cuales quedaron bajo resguardo de la Dirección de Servicios Periciales para su procesamiento.

Participaron la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, la Comisión Local de Búsqueda de Personas, colectivos de búsqueda y víctimas indirectas.

Apoyaron también el Ejército, Guardia Nacional, Policía de Investigación, Policía Estatal, Dirección General de Servicios Periciales, Comisión de Derechos Humanos y Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Victimas.