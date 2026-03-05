¡Sujeto que privó de su libertad a un menor por 24 horas en el Barrio de San Marcos fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- El sujeto que mantuvo privado de su libertad a un menor de edad en un domicilio el Barrio de San Marcos durante más de 24 horas, fue vinculado a proceso por el delito de sustracción de niñas, niños, adolescentes e incapaces, aunque lo enfrentará en libertad, con algunas condiciones.

El acusado fue identificado como Jesús “N”, que ya se encuentra libre.

Los delicados hechos comenzaron el viernes 27 de febrero de este año.

El menor de edad salió de su casa en el citado barrio para dirigirse a una tienda de abarrotes, pero ya no regresó.

Su padre creyó que se había ido con un amigo a un rancho y no se preocupó por su ausencia sino hasta el día siguiente, sábado 28, cuando no volvía ni tenía noticias suyas, por lo que comenzó a buscarlo por los alrededores de su domicilio.

Al ir a la tienda para preguntar si habían visto a su hijo le confirmaron que sí acudió al establecimiento y le permitieron revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

En las imágenes, el progenitor observó a su hijo acompañado de un sujeto y tomó una fotografía de éste para mostrársela a una vecina de unos departamentos.

Al ver la foto, la mujer le informó que sí conocía al sujeto y le informó dónde vivía.

El papá del menor ausente solicitó el apoyo de oficiales de la Policía Municipal y con ellos acudió a un domicilio en el Barrio de San Marcos, donde encontraron a su hijo acostado en una cama y detuvieron a Jesús.

El menor de edad reveló que luego de haber ido a la tienda fue interceptado por el sujeto, que le ofreció regalarle unos juguetes y accedió a irse con él, pero que luego ya no le permitió regresar a su domicilio.

Los elementos de Seguridad Pública presentaron a Jesús ante el agente del Ministerio Público, que inició una carpeta de investigación con la denuncia interpuesta por el padre del menor retenido.

Jesús fue consignado ante el juez de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado, sin que fuera encarcelado.

Para la continuidad del juicio, el acusado deberá presentarse cada mes ante la autoridad, se le prohibió salir del estado así como acercarse o comunicarse con la víctima y testigos, y no acudir a determinados lugares.