¡Dos sujetos que intentaron ejecutar a una persona en la colonia Centro fueron vinculados a proceso!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Delitos Graves de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso de Juan Manuel “N” y Miguel Ángel “N” por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de una persona.

A los imputados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe mencionar que ya cumplen una condena por diversos delitos.

En enero de 2023, los imputados se dirigieron hasta donde se encontraba la víctima, en la colonia Centro del municipio de Fresnillo.

Armados con un arma de fuego intentaron privarla de la vida mientras grababan los hechos con un teléfono celular.