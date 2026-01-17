¡Tras homicidio de un hombre autoridades ministeriales realizaron operativo en la colonia Emiliano Zapata!

FRESNILLO, ZAC.- Tras el homicidio de un hombre con arma de fuego, las autoridades ministeriales realizaron un operativo en la colonia Emiliano Zapata de esta localidad en busca de indicios para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables.

La víctima fue identificada como Juan José Ambriz Soriano, de 30 años de edad.

La madrugada del martes 13 de enero él asistió a una reunión en dicha zona habitacional y durante la cual se inició una discusión.

Afuera de un domicilio Juan José fue agredido con disparos de arma de fuego y fue herido en el abdomen y en un brazo, por lo que un testigo, a bordo de un vehículo particular, lo trasladó a un hospital, donde poco después falleció.

Ese testigo refirió al personal del centro médico que el individuo había sido baleado afuera de una fiesta y luego se retiró, por lo que las autoridades ya no lo encontraron al tomar cartas en el asunto.

Dos días después del crimen, el jueves 15, agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales incursionaron en la citada colonia para continuar con las indagatorias, con apoyo de elementos de las Policías Municipal y Estatal.

El operativo se efectuó entre las calles 24 de Marzo y Samuel Quiñones, donde se procesó la escena de la agresión en busca de pistas que les permitieran esclarecer los hechos e identificar al o los responsables del ataque armado.