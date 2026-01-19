¡La mujer hallada ejecutada, descuartizada y dejada en bolsas negras en Mesillas era originaria de Asientos!

TEPEZALÁ, AGS.- Autoridades estatales confirmaron la identidad de la mujer localizada sin vida, mutilada y cuyos restos fueron abandonados en varias bolsas de plástico negras el lunes 12 de enero, esparcidas sobre la carretera estatal 26, en el tramo que conduce a la comunidad de Mesillas, en el municipio de Tepezalá.

La víctima fue identificada como Doris Alejandra Hernández Herrera, conocida entre sus amigos como “La Konan”, de 26 años de edad y originaria de Ciénega Grande, Asientos.

De acuerdo con información proporcionada por su familia, la joven residía actualmente en Tierra Blanca, Zacatecas, donde presuntamente fue privada de la libertad el domingo 11 de enero por un grupo de hombres armados.

Un día después, alrededor de las 06:30 horas, un automovilista que circulaba por la carretera estatal 26 reportó la presencia de varias bolsas de plástico abandonadas sobre la cinta asfáltica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Tepezalá acudieron al sitio, donde confirmaron que las bolsas contenían restos humanos, correspondientes a una mujer.

Debido a la naturaleza del hallazgo, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes iniciaron las diligencias correspondientes.

El automovilista que realizó el reporte señaló que al avanzar por la carretera observó varias bolsas negras con contenido irregular y, metros adelante, una parte del cuerpo expuesta, lo que lo llevó a detenerse y solicitar apoyo inmediato.

En la zona también se localizó una cámara de videovigilancia del C5i dañada por impactos de arma de fuego, lo que podría estar relacionado con los hechos.

Por la cercanía con el estado de Zacatecas, las autoridades no descartaron que el crimen haya ocurrido en aquella entidad y que el cuerpo haya sido abandonado en territorio aguascalentense para dificultar las investigaciones.

El sábado 17 de enero los familiares de la víctima recibieron una llamada telefónica donde les informaban que a Doris Alejandra la habían privado de su libertad varios sujetos armados y que posteriormente le habían quitado la vida, además de indicarles que su cuerpo se encontraba en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, por lo que decidieron presentarse a dichas instalaciones y lamentablemente confirmaron la información que les dieron de manera anónima.

De acuerdo con líneas de investigación, Doris Alejandra presuntamente realizaba actividades vinculadas a la venta y distribución de drogas para un grupo delictivo que opera en Zacatecas.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el caso y buscar a los involucrados.