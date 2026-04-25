¡En Rincón de Romos policía vial de Aguascalientes baleó a un hombre tras presunto conflicto sentimental!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- La noche del jueves 23 de abril, un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego tras ser atacado en su domicilio en la comunidad de Puerta del Muerto, perteneciente a esta cabecera municipal.

El presunto agresor, identificado como “Cuco Silva”, huyó de la escena tras el disparo, pero horas más tarde se entregó voluntariamente ante la Policía Estatal y ya ha sido puesto a disposición del Ministerio Público.

Alrededor de las 22:30 horas del jueves, el afectado, identificado como Emilio “N”, de 34 años, se encontraba en la planta alta de su vivienda ubicada en la calle Felipe Ángeles número 104 casi esquina con Adolfo López Mateos, en la citada comunidad.

Según el testimonio de la víctima, el incidente comenzó cuando escuchó gritos en la calle seguidos del estallido de los cristales de su entrada principal.

Al descender para investigar, Emilio se encontró de frente con su vecino, apodado “Cuco Silva”.

Tras un breve intercambio de palabras, donde el agresor lanzó reclamos por una supuesta infidelidad con su esposa, este último sacó una pistola y la accionó a corta distancia, hiriendo a la víctima en el pecho, a la altura del brazo derecho.

Inmediatamente después del ataque el responsable se dio a la fuga pie a tierra, perdiéndose en las calles de la comunidad.

La esposa del lesionado, Fátima, solicitó auxilio al 911 a las 22:50 horas.

Ante la gravedad de la situación, familiares trasladaron a Emilio por sus propios medios en una camioneta RAM, en color rojo y con placas americanas.

Tras una valoración inicial en la clínica del campo fue ingresado finalmente al Hospital General de Rincón de Romos a las 23:42 horas en condición de regular a grave, donde se reportó estable.

Tras el reporte del hospital, elementos de seguridad iniciaron las indagatorias correspondientes.

Tras haber permanecido prófugo por un lapso de tiempo, “Cuco Silva” decidió entregarse voluntariamente a elementos de la Policía Estatal.

Éste resultó ser elemento de la Policía Municipal de Aguascalientes.

El señalado fue trasladado y puesto a disposición de la Agencia Regional del Ministerio Público con sede en Pabellón de Arteaga, autoridad que se encargará de definir su situación legal en las próximas horas por el delito de lesiones dolosas y lo que resulte.

(FOTO IA)