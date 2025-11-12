¡Dos vendedores de drogas detenidos en Cosío fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Otros dos sujetos dedicados a la venta de narcóticos en el municipio de Cosío enfrentarán un proceso penal recluidos en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes.

Se trata de Artemio “N” e Irineo “N”, que están acusados por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cosío los aprehendieron el lunes 27 de octubre de este año en la carretera 39, ya que al someterlos a una revisión les encontraron dosis con droga.

A Artemio se le aseguró un envoltorio de plástico transparente y a Irineo ocho envoltorios plásticos en color negro, que contenían sustancia granulada al tacto, que resultó ser clorhidrato de metanfetamina, crystal, según concluyó un perito químico forense en el Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales.

Un agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación en contra de los dos detenidos y los presentó ante el juez de Control, que calificó de legal su detención y les dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado.

Además, les impuso la prisión preventiva justificada, con un plazo de un mes y 15 días para el complemento de la investigación.