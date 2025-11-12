¡Ya fue extraditada mujer detenida en Aguascalientes y buscada en Estados Unidos por delitos graves!

AGUASCALIENTES, AGS.- Andrea Vanessa Ramírez, quien era buscada en Estados Unidos por explotación sexual de una menor, secuestro y robo con violencia agravado y que fue detenida junto con su esposo Luis Alberto Herrera Ramírez en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos de esta ciudad en abril del año 2024, finalmente fue extraditada a la unión americana para que responda por las acusaciones en su contra.

Su marido había sido extraditado a E.U. durante el pasado mes de julio de este año.

Las investigaciones realizadas por las autoridades norteamericanas revelaron que Luis Alberto y Andrea Vanessa explotaron sexualmente a una menor de 12 años de edad, a quien le tomaban fotografías para distribuirlas.

Además, secuestraron y le robaron a otra persona.

La pareja de esposos, de nacionalidad mexicana, huyó de Estados Unidos y se escondió en Aguascalientes, donde fue localizada y arrestada durante los primeros días del mes de abril del 2024 en el citado fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, en el oriente de la ciudad, por agentes ministeriales de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado.

Luis Alberto y Andrea Vanessa habían sido declarados como un fugitivos requeridos por la Corte Federal para el Distrito de Arizona, para el Condado de Pima por los citados delitos de explotación sexual de una menor, secuestro y robo con violencia agravado, y se ofreció una recompensa de hasta 10 mil dólares para quien aportara información que ayudara a su localización y detención.

Tras su captura, los dos fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) para la resolución de su situación legal.

Luego de varios meses de trámites, en julio pasado el Gobierno de México concedió la extradición de Luis Alberto al Gobierno estadounidense, por lo que fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los agentes designados para su traslado a Estados Unidos para que respondiera por los cargos que se le imputan.

Andrea Vanessa permaneció en el país y este miércoles la Fiscalía General de la República informó que en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, la entregó al gobierno norteamericano en el mismo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado a E.U. para enfrentar su proceso legal.