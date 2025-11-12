¡Por la ejecución de un vendedor de drogas en el 2016 en Pilar Blanco detuvieron a “El Cubano”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal capturaron a Denny “N” alias “El Cubano” como el segundo implicado en la ejecución de un vendedor de drogas en un departamento del Infonavit Pilar Blanco en el año 2016.

El primer detenido fue Luis Enrique “N” alias “El Chicago”, actualmente recluido en un centro penitenciario federal enfrentando un proceso penal por los mismos hechos.

Ambos están acusados por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja y alevosía en agravio de Gael Sosa Escobar alias “El Güero”, que contaba con 44 años de edad y vivió en el andador del Gallo edificio 7TD interior 6 (tercer piso) en Pilar Blanco.

Al parecer, ese domicilio era utilizado como “picadero” para la venta y consumo de drogas.

La ejecución se consumó el viernes 4 de marzo del 2016, poco antes de las nueve y media de la noche.

Denny y Luis Enrique llegaron al sitio a bordo de una motocicleta y subieron hasta el departamento de Gael, a quien le gritaron por su nombre.

“El Güero” se asomó por la ventana frontal de la puerta y uno de los agresores le disparó, impactándolo a la altura de la pelvis, del lado derecho.

El baleado cayó al piso y comenzó a desangrarse por la herida sufrida, mientras que sus atacantes bajaron corriendo las escaleras del edificio y abordaron la motocicleta para darse a la fuga a toda velocidad.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Gael y lo trasladaron al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social, donde poco más tarde murió por el balazo recibido.

Las investigaciones realizadas por agentes ministeriales revelaron que “El Güero” fue privado de la vida por la disputa por la venta de drogas en la zona.

Luis Enrique fue detenido y encarcelado en el mismo año 2016 como uno de los involucrados en el crimen y se giró una orden de aprehensión en contra de Denny “El Cubano” tras ser identificado como otro partícipe.

Los agentes investigadores lo localizaron, capturaron y llevaron a prisión para que responda por tal homicidio.

Cabe mencionar que “El Güero” había sido detenido entre el martes 30 y el miércoles 31 de diciembre del 2014 junto con un adolescente de entonces 16 años de edad conocido como “El Pillín”, en la calle Santander, a la altura del número 216, en la colonia España, ya que se les sorprendió en posesión de un arma de fuego tipo revólver calibre 38, una bolsa con marihuana, un estuche con crystal, una carrillera de vaqueta con 21 cartuchos útiles así como una camioneta Nissan tipo estacas, en color rojo, con placas AE-46-135 de Aguascalientes, en cuya caja había 40 tambos con thinner.

En ese entonces “El Güero” fue puesto tras las rejas, pero posteriormente recuperó su libertad y terminó siendo ejecutado.