¡En una pileta en una ladrillera hallaron muerto a un joven en Norias de Ojocaliente!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un veinteañero fue encontrado muerto dentro de una pileta en una ladrillera en la comunidad Norias de Ojocaliente, en el oriente de la ciudad.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias que acabaron con la vida de la víctima.

El joven fue identificado como Ricardo Roque, que contaba con 23 años de edad.

Su cuerpo fue localizado en la comunidad San Miguel, perteneciente a la citada localidad de Norias de Ojocaliente, minutos antes de las ocho de la mañana de este viernes.

Al iniciar sus actividades, los trabajadores de la ladrillera descubrieron al muchacho sumergido parcialmente en la pileta, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Esa pileta la utilizaban para abastecer de agua dicha ladrillera.

Oficiales de Seguridad Pública se dirigieron al lugar y confirmaron el hecho.

Los testigos les informaron que sí conocían al joven pero que desconocían cómo fue que terminó dentro de la pileta.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y del Departamento de Bomberos Municipales arribaron al lugar así como paramédicos del ISSEA, que se encargaron de rescatar el cuerpo del joven y al valorarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La escena fue acordonada hasta el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal entrevistaron a los trabajadores de la ladrillera que hicieron el hallazgo para conocer su versión y elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense a fin de que se le practicara la necropsia y esclarecer las causas de muerte.