¡En la Barranca de Guadalupe sujeto armado ejecutó a presunto miembro de “Los Mata” y huyó corriendo!

Sicario le disparó varias veces; la víctima quedó tendida junto a una camioneta

Policías hallaron hasta cinco casquillos calibre 9mm; C5i rastrea sin éxito al agresor

AGUASCALIENTES, AGS.- Un presunto distribuidor de drogas, identificado como integrante de la familia conocida como “Los Mata”, fue ejecutado a balazos en la vía pública en la colonia Barranca de Guadalupe, al poniente de la ciudad.

El miércoles 15 de julio, alrededor de las once de la noche, la víctima, Ramón Mata, de aproximadamente 50 años, se encontraba en el cruce de las calles Álamo y Almería, a unos metros de la avenida Aguascalientes, aparentemente bajando arena de una camioneta con una pala.

De acuerdo con la versión preliminar, un sujeto vestido con sudadera blanca llegó caminando y le disparó de manera directa en varias ocasiones con un arma corta calibre 9 milímetros.

Tras consumar la agresión, el atacante huyó corriendo, dejando al hombre tirado en la calle.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y Estatal arribaron al punto y localizaron entre cuatro y cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, con heridas visibles en cabeza y pecho.

La zona quedó acordonada mientras policías iniciaban la búsqueda del agresor, siguiendo su ruta de escape mediante cámaras del C5i, aunque no lograron ubicarlo.

En las primeras indagatorias, agentes de la Policía de Investigación Criminal identificaron al fallecido como presunto distribuidor de drogas.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales procesó la escena, recolectó indicios y finalmente remitió el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia.