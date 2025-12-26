¡En San Antonio de Peñuelas sujetos armados rafaguearon una vivienda y robaron dos vehículos!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un violento ataque se registró en la comunidad de San Antonio de Peñuelas, donde varios sujetos armados arribaron a un domicilio a bordo de una camioneta y abrieron fuego contra la fachada del inmueble para posteriormente huir llevándose dos vehículos propiedad de los moradores.

De acuerdo con el reporte preliminar, tras el ataque los afectados realizaron el llamado de auxilio al 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta el lugar de los hechos.

Al arribar, los oficiales localizaron dos casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como indicios del ataque armado.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Las autoridades informaron que ya fue abierta una carpeta de investigación con el objetivo de identificar y localizar a los responsables, así como dar con el paradero de los vehículos robados.

El caso quedó a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.