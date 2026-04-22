¡Durante riña campal en Villa de las Palmas III mataron a machetazos y batazos a “El Güero”!

AGUASCALIENTES, AGS.– Una riña campal terminó en homicidio la noche del martes 21 de abril en el fraccionamiento Villa de las Palmas III, donde Roberto Barragán Díaz, de 50 años de edad y conocido por los vecinos como “El Güero”, fue asesinado a machetazos y batazos.

El ataque ocurrió minutos antes de las 21:00 horas en el cruce de la calle Palma Enana y la avenida Mariano Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres sujetos participaron en la agresión.

Durante la confrontación, uno de ellos utilizó un machete para golpearlo en la cabeza, provocándole una fractura craneal.

Testigos señalaron que, pese a la gravedad de las heridas, “El Güero” intentó incorporarse en al menos tres ocasiones, pero sus agresores continuaron lanzándole nuevos golpes con el machete y bates de beisbol, mismos que nuevamente impactaron en su cabeza.

Finalmente, la víctima cayó sobre el arroyo vehicular, donde quedó inmóvil y sin vida.

Paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron el deceso al llegar al punto.

El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, cubierto con una sábana blanca, mientras varias patrullas mantenían el perímetro asegurado.

Elementos de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de indicios y posteriormente trasladaron el cadáver para la necropsia de ley.

Vecinos observaron desde la distancia, sin atreverse a acercarse ante la fuerte presencia policial.

Tras el homicidio, las corporaciones implementaron un operativo para ubicar a los responsables, quienes huyeron del lugar tras la agresión.

De manera extraoficial trascendió que dos de los presuntos atacantes habrían sido detenidos, aunque esta información no fue confirmada por las autoridades.